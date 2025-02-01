Тюменцы пройдут 130 км на лыжах в честь Дня защитника Отечества

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Лыжный переход, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовал оборонно-спортивный экспедиционный центр Дворца творчества и спорта "Пионер". Мероприятие, которое проходит с 19 по 24 февраля, поддержала Федерация спортивного туризма Тюменской области, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сводный отряд из 60 человек пройдет на лыжах из с. Рафайлово Исетского района в г. Курган по маршруту, который в общей сложности составляет 130 километров. Помимо бойцов военно-патриотического клуба "Барс" и военно-поискового отряда "Кречет", участие в переходе примут курсанты Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Завершится маршрут митингом у памятника воинам 32-го лыжного полка, который расположен в поселке Увал Курганской области.