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Жители Тюменской области заплатили за услуги 194,1 млрд рублей в 2024 году

Экономика, 17:01 19 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

194,1 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области в 2024 году. Это на 107, 2 % больше, чем годом ранее, приводит данные региональный департамент экономики со ссылкой на Росстат.

В структуре платных услуг преобладали транспортные, коммунальные, медицинские, телекоммуникационные, бытовые, туристические, образовательные и жилищные. На их долю в целом пришлось более 85 % общего объёма.

Один житель Тюменской области заплатил за услуги в среднем 119,8 тысяч рублей.

По данному показателю регион занимает третье место в Уральском федеральном округе, после Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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# Росстат , услуги

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