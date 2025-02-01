Комплекс повышения квалификации специалистов в сфере туризма построят в Тюмени

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Полигон для повышения квалификации специалистов в сфере туризма построят в Тюмени. Об этом сообщил исполнительный директор компании “София-инвест” Алексей Ергалиев на первом Термальном конгрессе, который прошел в областной столице 18 и 19 февраля.

Соглашение о сотрудничестве между тюменской "София-инвест" и компанией Cronwell Hospitality Group предусматривает реализацию нескольких проектов. Один из них касается образования в сфере туризма.

“Речь не о классическом высшем образовании, а о практике. Будем повышать квалификацию персонала. Сейчас мы в активной фазе проектирования полигона. Это будет целый комплекс, на базе которого будут стажироваться в первую очередь сотрудники компаний Тюменской области. В восточной части страны таких площадок нет. Мы станем первыми. Помимо того, что все построим, пропишем программу”, – обозначил Алексей Ергалиев.

Для размещения полигона рассматривают несколько площадок разной степени удаленности. В областной столице есть территория, которая кажется представителям компании оптимальной. Исполнительный директор компании “София-инвест” называет ее загородом в городе. Это один из районов Тюмени, который не относится к центральной части, но при этом добраться туда легко, и виды там, по словам Ергалиева, открываются невероятные.

Подобные полигоны есть на базе гостиниц, техникумов и других учебных заведений. В них располагаются шоу-румы, номера, где тренируются горничные. Но, как отмечает Алексей Ергалиев, туризм, подразумевающий отдых в небольших домиках, не стандартизирован.

“Если говорить по-простому, в гостинице все понятно: как должна выглядеть горничная, сколько раз она должна постучать в номер, чтобы войти, и так далее. Что касается отдыха в домиках, это никак не описано. Есть информация в хаотичном виде. Мы хотим все систематизировать, облегчить жизнь тем, кто приходит в профессию, задать планку ожиданий для тех, кто едет в эти домики”, – добавил исполнительный директор компании “София-инвест”.

С компанией Cronwell Hospitality Group “София-инвест” уже сотрудничала. В 2024 году они работали над первым этапом проектирования гостиницы в Тобольске.

“Компания Cronwell активно участвовала в этом. Коллеги дали невероятное количество нужных комментариев. Мы уже поднимаем стены цокольного этажа. Это как раз результат совместной работы наших команд”, – рассказал Алексей Ергалиев.

Будущий четырехзвездочный отель, рассчитанный на 120 номеров, откроется в исторической части города, в Нижнем посаде. Внутри разместят СПА-комплекс, большой ресторан, многофункциональные залы для проведения деловых мероприятий, фитнес-клуб. Создатели обещают сделать классное место с высоким уровнем обслуживания.

Инна Пахомова