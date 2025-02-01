На конкурс адаптивной одежды приглашают тюменских дизайнеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

На международный конкурс по созданию одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья "На крыльях" приглашают дизайнеров из Тюменской области.

Участвовать могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду, студенты ссузов и вузов, занимающиеся разработкой и производством таких вещей.

Ключевые мероприятия проекта пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025. 18 июня состоится показ, где жюри определит победителей в семи номинациях, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.