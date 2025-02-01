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Прогноз пожарной опасности в лесах Тюменской области на весну озвучили специалисты

Общество, 20:50 19 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности возможна в апреле и в мае 2025 года. Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на март-май 2025 года подготовила Авиалесоохрана.

По данным регионального департамента лесного комплекса, техническая оснащенность Тюменской авиабазы составляет 100%. В 2024 году закуплено 40 единиц техники: гусеничные и колесные тракторы, пожарные автоцистерны. В распоряжении лесопожарных формирований Тюменской авиабазы 30 беспилотных летательных аппаратов.

В сельских населенных пунктах региона планируют создать три новых отдельных поста пожарной охраны. По сведениям противопожарной службы Тюменской области, к концу 2025 года в регионе будут действовать 113 отдельных постов пожарной охраны.

"Для предотвращения и ликвидации ЧС в Тюменской области налажено эффективное взаимодействие между федеральными, региональными и муниципальными органами власти, промышленными предприятиями и общественностью. Уверен, это позволит нам подготовиться к возможным рискам 2025 года", — отметил губернатор Александр Моор.

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# подготовка , пожары , ЧС

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