Тоболякам расскажут о ключевых компетенциях современного руководителя
Бизнес-мастерская "Ключевые компетенции современного руководителя" пройдет в мультицентре "Моя территория" Тобольска (ул. Красноармейская, 6/4) 21 февраля, начало - в 16 часов. Эксперты поделятся информацией, связанной с кризисными решениями и управлением командами, сообщает региональный департамент инвестполитики.
Спикеры: директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин; бизнесмен, который принимал активное участие в организации и проведении Олимпийских игр в Сочи, Антон Васильев; врач-стоматолог, владелец сети стоматологий Аллан Абакаров.
В центре внимания: стратегия, почему это важно видение будущего, управление потоком стратегических решений; антикризисное управление: возможности для бизнеса, жизненные циклы организации; кризис - это нормально, возможности для бизнеса; управление деловыми отношениями, построение доверительных отношений в команде. Предусмотрен нетворкинг.
Участие бесплатно, количество мест ограничено. Регистрация здесь.
Подробности: 8-982-932-10-19.
Возрастное ограничение: 16+.