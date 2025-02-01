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Тоболякам расскажут о ключевых компетенциях современного руководителя

Общество, 11:30 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-мастерская "Ключевые компетенции современного руководителя" пройдет в мультицентре "Моя территория" Тобольска (ул. Красноармейская, 6/4) 21 февраля, начало - в 16 часов. Эксперты поделятся информацией, связанной с кризисными решениями и управлением командами, сообщает региональный департамент инвестполитики.

Спикеры: директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин; бизнесмен, который принимал активное участие в организации и проведении Олимпийских игр в Сочи, Антон Васильев; врач-стоматолог, владелец сети стоматологий Аллан Абакаров.

В центре внимания: стратегия, почему это важно видение будущего, управление потоком стратегических решений; антикризисное управление: возможности для бизнеса, жизненные циклы организации; кризис - это нормально, возможности для бизнеса; управление деловыми отношениями, построение доверительных отношений в команде. Предусмотрен нетворкинг.

Участие бесплатно, количество мест ограничено. Регистрация здесь.

Подробности: 8-982-932-10-19.

Возрастное ограничение: 16+.

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