Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75 % с 1 апреля 2025 года. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей, сообщает Минтруд РФ.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Увеличение позволит повысить доходы 4,2 млн человек.

Социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию.

Проект постановления представлен по ссылке.