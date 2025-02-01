Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии проиндексируют на 14,75 % с 1 апреля 2025 года. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей, сообщает Минтруд РФ.
Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Увеличение позволит повысить доходы 4,2 млн человек.
Социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию.
Проект постановления представлен по ссылке.