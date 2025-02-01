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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Общество, 11:52 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75 % с 1 апреля 2025 года. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей, сообщает Минтруд РФ.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Увеличение позволит повысить доходы 4,2 млн человек.

Социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию.

Проект постановления представлен по ссылке.

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# Минтруд РФ , пенсии

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