Тюменских студентов приглашают на карьерный чемпионат CaseCup UTMN

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете стартовала регистрация на всероссийский кейс-чемпионат CaseCup UTMN. Карьерный чемпионат по решению реальных бизнес-задач в нефтегазовой отрасли объединит работодателей, экспертов и студентов университетов со всей страны. Участникам предстоит пройти полный цикл решения настоящего бизнес-кейса: от определения ключевых проблем до разработки рекомендаций и презентации решения, сообщили в пресс-службе вуза.

Кейс-чемпионат пройдет в два этапа. Во время отборочного команды дистанционно решат кейс, а эксперты определят финалистов по каждому направлению. В очном этапе, который состоится в Тюмени в апреле, участники представят свои решения экспертам.

"Решая реальные кейсы, студенты не только развивают свои профессиональные навыки, но и предлагают инновационные решения, которые могут стать основой для прорывов в ключевых отраслях экономики. Именно такие проекты помогают воспитывать новое поколение инженеров, способных отвечать на вызовы современности и двигать вперед науку и технологии", — отметил директор Центра развития карьеры Алексей Ларинов.

Принять участие могут команды до четырех человек, состоящие из студентов 4−5 курсов бакалавриата и специалитета. Тематика кейсов этого года: "Концепция разработки месторождения"; "Робототехника".

Регистрация на чемпионат открыта до 10 марта по ссылке.