Тюменские студенты презентовали проекты преображения ул. 30 лет Победы

ТИУ ТИУ

Построить на ул. 30 лет Победы в Тюмени производственный бизнес-центр или спорткомплекс с бассейном предлагают студенты Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Проекты преображения улицы они презентовали экспертам филиала АО "Мостострой-11" "Строительное управление", сообщает пресс-служба ТИУ.

Первое место в номинации "Лучший эскизный проект застройки территории" заняла Мария Соколова. Она представила концепцию современного бизнес-центра.

"Долгий путь развития промышленных предприятий на этой территории создает крепкую основу для дальнейшего использования земли под производственные нужды. Появление нового производственного бизнес-центра станет логическим продолжением развития территории, предлагая современные условия для малого производства, продажи продукции и офисных помещений", - уверена студентка.

Второе место у магистрантов Григория Замаруева и Алины Давлятшиной. Их проект предлагает строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном с вышками.

"Данное решение позволит сделать объект уникальным и привлекательным для профессиональных спортсменов и жителей города, на сегодняшний момент подобных спортивных комплексов в Тюмени не существует", – отметила Алина.

Третье место присудили Полине Мощенской с концепцию благоустройства "Дом архитектора": "Главная цель проекта – создать комфортное место для работы и общения архитекторов и дизайнеров. Многофункциональность здания позволяет работникам закрывать множество потребностей: офисы, общественные места для профессиональной коммуникации, торговые точки и т.д. Благоустройство среды также создает уютную атмосферу для перерыва, прогулок, общения и коворкинга".

Всего 26 студенческих команд работали над проектами, в финал вышли пять работ.

Победители получили денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 320 тыс. рублей.