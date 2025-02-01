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Тюменцам покажут фильм "Василий Буслаев"

Общество, 17:31 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают в "Книжный КиноБум" на просмотр фильма "Василий Буслаев" (6+). Мероприятие пройдет в Детской библиотеке им. Лагунова 22 февраля, сообщает пресс-служба библиотеки.

Начало - в 15 часов. Вход свободный. Добавим, семейный киноклуб "Книжный КиноБум" работает каждую последнюю субботу месяца.

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