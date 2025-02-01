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Концерт "Камераты Сибири" покажут во всех виртуальных залах Тюменской области

Общество, 10:54 21 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция из Тюменской филармонии Concerto grosso в исполнении оркестра "Камерата Сибири" начнется во всех виртуальных концертных залах Тюменской области 21 февраля в 19 часов. В программе прозвучат произведения В.Ф. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, А. Скарлатти и Ф. Джеминиани.

По информации регионального департамента культуры, благодаря появлению в Тюменской филармонии клавесина, оркестр "Камерата Сибири" под управлением художественного руководителя Фаузии Тажиной активно использует этот музыкальный инструмент.

"Новая программа "Камераты" носит название Concerto grosso (Большой концерт). Этот жанр для оркестра появился в XVII веке и представляет собой ранний вид симфонической музыки. Его драматургической основой служит принцип "светотени", связанный с противопоставлением небольшой группы солирующих инструментов общей массе ансамбля", - рассказали организаторы.

Партию клавесина исполнит лауреат международных конкурсов Мария Блажевич.

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# виртуальный концертный зал , Камерата Сибири

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