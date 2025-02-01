48 тысяч тюменцев участвуют в программе долгосрочных сбережений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

48 тысяч жителей Тюменской области участвуют в программе долгосрочных сбережений по итогам 2024 года. Средний размер вноса по договору ПДС составил 48,1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента финансов.

На 1 января 2025 года объем взносов, поступивших по договорам ПДС, увеличился в 10 раз по сравнению с началом июля 2024 года, а количество заключенных договоров ПДС выросло более чем в 5 раз.

В 2025 году в ПДС ожидаются изменения, направленные на дополнительные улучшения условий для участников. Минфин России планирует расширять налоговые вычеты с произведенных взносов, а также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС.

Более подробную информацию о ПДС можно узнать на сайте Мои финансы, либо Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

