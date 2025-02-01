"Диктант Победы" напишут жители Тюменской области 25 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет в апреле по всей стране и за ее пределами.

Предложить свою площадку можно на официальном сайте. Для подготовки к "Диктанту" там также размещены тренировочные тесты.

Принять участие в акции онлайн можно будет на официальном сайте 25 апреля.