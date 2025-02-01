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Артём Жога принял участие в работе форума "Патриоты Урала"

Политика, 20:21 20 февраля 2025

пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Решение переформатировать окружной совет по патриотическому воспитанию принял полномочный представитель Президента в УФО по итогам работы форума "Патриоты Урала", состоявшемся в Миассе.

Об этом Артём Жога рассказал в ходе итоговой пленарной сессии второго форума волонтёров 20 февраля.

"Теперь совет будет носить открытый формат и состоять из активистов, ребят из Народного фронта", - рассказал полпред.

По его словам, совет станет площадкой для взаимодействия производителей изделий для фронта, также он возьмёт на себя функцию координации логистики гуманитарных грузов.

"Кроме этого, планируем создать общий чат, разделённый на подразделы, где волонтёры и гражданские активисты смогут задавать вопросы и получать на них ответы, взаимодействовать между собой", - сообщил Артём Жога.

Также в рамках сессии представители тематических секций представили результаты работы групп, в том числе озвучили конкретные предложения по повышению эффективности совместной работы.

Так, одно из предложений связано с учреждением почётного звания для малых населённых пунктов, где выросли и живут герои специальной военной операции.

"Поверьте, это будет вся страна и каждый населённый пункт, – прокомментировал инициативу полпред. – На фронте есть ребята из больших и малых городов, из хуторов и сёл. Вся наша Россия — это страна героев".

Отметим, что интерес к форуму проявили активисты из 18 регионов России, а также двух иностранных государств.

В связи с такой востребованностью площадки полпред предложил сделать форум всероссийским.

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# Артем Жога

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