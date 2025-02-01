  • 20 февраля 202520.02.2025четверг
  • USD90,4268
    EUR94,0834
  • В Тюмени -16..-18 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменские волейболистки привезли серебро первенства из Челябинска

Спорт, 20:52 20 февраля 2025

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Сборная Тюменской области по волейболу завоевала серебро первенства УФО среди девушек до 15 лет.

Лучшим игроком в команде подопечных Елены Кутовой стала Софья Башкурова с 25 подачами в матче с командой ЯНАО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волейбол , Челябинск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 20.02.2025Тюменские волейболистки привезли серебро первенства из Челябинска
19:02 20.02.2025Юные тоболяки вместе с папами выйдут на старт лыжных гонок на кубок главы города
16:16 20.02.2025В Тюмени "Жигули" встроят в трассу фестиваля "Битва на Туре"
15:21 20.02.2025Соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов СВО впервые прошли в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.