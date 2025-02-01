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Тюменские автомобилисты устроят автопраздник для ребят из детского дома

Спорт, 12:45 21 февраля 2025

группа "EXT_DRIVE72" во ВКонтакте | Фото: группа "EXT_DRIVE72" во ВКонтакте

Тюменские автомобилисты прокатят на своих машинах детей из детского дома в рамках финала чемпионата региона по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" 23 февраля. Поучаствовать может любой зарегистрировавшийся на соревнования водитель, сообщают организаторы.

Состязание состоится на ледовом автодроме, которое находится на оз. Чемпионов. Чемпионат пройдет в формате спринта. Зрителей ждут к 13 часам, финальные заезды начнутся в 14 часов.

Подробнее в группе во ВКонтакте по ссылке.

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# автоспорт , чемпионат

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