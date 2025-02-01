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Тюменка Виктория Сливко стала третьей в одиночной смешанной эстафете на Кубке сильнейших

Спорт, 11:16 21 февраля 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Виктория Сливко и Евгений Сидоров финишировали третьими в одиночной смешанной эстафете на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов по биатлону в белорусских Раубичах 20 февраля.

Свою бронзу тюменская биатлонистка посвятила тренеру Андрею Падину, который накануне перенес операцию.

Золотые медали в смешанной эстафете получили Антон и Динара Смольские, вторыми стали Анна Сола и Илья Авсеенко, сообщает Союз биатлонистов России.

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# биатлон , Виктория Сливко

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