Тюменка Виктория Сливко стала третьей в одиночной смешанной эстафете на Кубке сильнейших
Виктория Сливко и Евгений Сидоров финишировали третьими в одиночной смешанной эстафете на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов по биатлону в белорусских Раубичах 20 февраля.
Свою бронзу тюменская биатлонистка посвятила тренеру Андрею Падину, который накануне перенес операцию.
Золотые медали в смешанной эстафете получили Антон и Динара Смольские, вторыми стали Анна Сола и Илья Авсеенко, сообщает Союз биатлонистов России.