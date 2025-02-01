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Из-за короткого замыкания в Тюмени загорелся дом

Происшествия, 12:12 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в дачном товариществе "Берёзка" Тюмени 20 февраля. Площадь пожара составила 36 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир двухквартирного жилого дома в д. Гагарина. Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в п. Винзили. В обоих случаях пожар произошел из-за короткого замыкания.

Всего в Тюменской области 20 февраля зафиксировано 10 техногенных пожаров. Спасатели шесть раз оказали помощь населению, четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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