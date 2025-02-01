День родного языка отметили в Тюмени татары, чеченцы и казахи

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Концертные номера на русском, татарском, чеченском и казахском языках прозвучали на празднике, посвященном Международному дню родного языка, в штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени 21 февраля.

"Язык — часть культурного кода народа, которая передается из поколения в поколение. Сегодня мы видим растущее стремление детей и молодежи изучать родной язык, говорить на нем. Развитию родных языков способствует постоянная работа, которую проводят учреждения культуры, образования, молодежной политики", — сказал председатель Федеральной автономии казахов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Тюменской городской думы Есенгалий Ибраев.

Он отметил, что жители страны разговаривают на более 100 разных языках и диалектах. Их сохранению в Тюменской области уделяется серьезное внимание. Активную работу проводит региональный комитет по делам национальностей. Флагманом сохранения родных языков в регионе является детский центр "Этнос", подчеркнул Ибраев.

"Ждем 21 февраля каждый год не для того, чтобы провести праздник ради праздника. Организовываем круглые столы, где преподаватели и педагоги делятся методиками. Так, сегодня у нас по видео-конференц-связи прошло собрание по изучению казахского языка. Тюмень стала центром российских казахов. Со всей России присоединились преподаватели казахского языка", — дополнил он.

Концертную программу "Язык - душа народа", в которой прозвучали стихи и песни на разных языках, подготовили воспитанники и педагоги "Этноса". В штаб общественной поддержки съехались 37 юных артистов с яркими национальными костюмами.

Центр "Этнос" действует в областной столице с 1995 года, напомнила заместитель директора учреждения Рачига Файзуллина. Тогда он назывался детским центром тюркских народов. Изначально обучение родному языку проходили татарские дети, но постепенно присоединились представители других народностей.

"Мы реализовывали программы по украинскому, армянскому, азербайджанскому, киргизскому языкам. В 2025 году у нас открыто три направления по обучению родным языкам — чеченскому, татарскому и казахскому. Есть программа по культуре народов России с русским компонентом, где мы знакомим детей углубленно с праздниками и обычаями. Вообще по любому направлению, предполагающему обучение родному языку, сначала детей знакомят со всеми народностями, затем уже со своей этнической культурой. "Этнос" посещают полторы тысячи детей со всего города. Мы занимаемся с ребятами и на базе школ: на сегодняшний день работаем в шести образовательных учреждениях", — добавила Рачига Файзуллина.

Также на площадке работала выставка декоративно-прикладного творчества, демонстрировавшая культурное многообразие народов Тюменской области.

Инна Пахомова