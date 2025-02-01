Ветеран СВО подал заявку на обучение по региональной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
Ветеран СВО подал заявку на обучение по региональной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". За плечами Алексея Шевцова боевой опыт и федеральный проект "Время героев", сообщает инфоцентр регионального правительства.
Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ на год в Ямало-Ненецком автономном округе. В зоне спецоперации был разведчиком и оператором БПЛА. Награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".
"Не подписать контракт, когда страна во мне нуждается, не мог. Подмога нужна была ребятам. А кто, если не я?", — отметил Алексей Шевцов.
В проекте "Время героев" повысил квалификацию по направлению государственной гражданской и муниципальной службы на должностях руководителей среднего звена. У него уже есть два высших образования, но и на этом поприще нашел, что почерпнуть.
Ветеран СВО уже год живет в Тюмени и работает ведущим специалистом в управлении автомобильных дорог Главного управления строительства Тюменской области.
Отметим, проект "Боевой кадровый резерв" инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Прием заявок стартовал 21 февраля.
Пройти регистрацию и ознакомиться с условиями можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.
Для дополнительных вопросов – специальная электронная почта: bkrezerv@72to.ru.