Ветеран СВО подал заявку на обучение по региональной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ветеран СВО подал заявку на обучение по региональной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". За плечами Алексея Шевцова боевой опыт и федеральный проект "Время героев", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ на год в Ямало-Ненецком автономном округе. В зоне спецоперации был разведчиком и оператором БПЛА. Награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".

"Не подписать контракт, когда страна во мне нуждается, не мог. Подмога нужна была ребятам. А кто, если не я?", — отметил Алексей Шевцов.

В проекте "Время героев" повысил квалификацию по направлению государственной гражданской и муниципальной службы на должностях руководителей среднего звена. У него уже есть два высших образования, но и на этом поприще нашел, что почерпнуть.

Ветеран СВО уже год живет в Тюмени и работает ведущим специалистом в управлении автомобильных дорог Главного управления строительства Тюменской области.

Отметим, проект "Боевой кадровый резерв" инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Прием заявок стартовал 21 февраля.

Пройти регистрацию и ознакомиться с условиями можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Для дополнительных вопросов – специальная электронная почта: bkrezerv@72to.ru.