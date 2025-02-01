Родные погибших бойцов СВО посетили выставку "Герои вчера. Герои сегодня" в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Вдовы и матери погибших бойцов СВО посетили выставку "Герои вчера. Герои сегодня" в Тюмени 21 февраля. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Выставка стала отражением связи времен периода специальной военной операции и Великой Отечественной войны. Они объединены единым началом – борьбой с фашизмом, за ценности и за память, которые нельзя ничем осквернить. Наша выставка посвящена именно этому", – отметила председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик.

На выставке представили экспонаты Великой Отечественной войны. Часть экспозиции посвятили специальной военной операции - фотографии сделал в зоне боевых действий спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Организаторы и партнеры проекта - региональные отделения Союз женщин России и "Мы с вами", Тюменская областная Дума, центр "Аванпост", "Областной поисковый центр имени Артура Ольховского", Дворец творчества и спорта "Пионер" и правительство Тюменской области

Отметим, выставку открыли в преддверии Дня защитника Отечества в волонтёрском центре Тюменского регионального отделения Союза женщин России (ул. Максима Горького, 66) и в облдуме. Проект приурочили к 80-летию Победы, Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области.

Видео ТК "Тюменское время".