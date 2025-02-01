Тюменские врачи в МСЧ "Нефтяник" избавили пациента от камня в желчном пузыре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Избавиться от камня в желчном пузыре помогли пациенту врачи отделения эндоскопии МСЧ "Нефтяник" в Тюмени. На исследование мужчина поступил в январе, его беспокоила сильная боль в правом подреберье и желтуха.

Обнаруженный камень размером 1,5х1,0 см невозможно было удалить сразу – мешали низкая свёртываемость крови и язва двенадцатиперстной кишки.

Было принято решение оперировать в два этапа. На первом этапе пациенту был установлен стент, чтобы обеспечить отток желчи. За три недели мужчине удалось восстановить показатели свертываемости крови.

После этого врачи благополучно извлекли камень в просвет двенадцатиперстной кишки, захватив его специальным инструментом. Операция прошла без осложнений.

"Конкременты в желчном протоке могут привести к серьезным осложнениям. Развивается механическая желтуха, панкреатит с выраженным болевым синдромом и симптомами интоксикации. В нашем отделении применяются практически все современные методики лечения камней в желчных протоках", - рассказала заведующий отделением Галина Петухова.

В клинике "Нефтяник" ежегодно проводится от 170 до 220 вмешательств на желчных протоках. Эффективность такого лечения достигает 90%.