  • 22 февраля 202522.02.2025суббота
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -14..-16 С 0 м/с ветер юго-восточный

Тюменские врачи в МСЧ "Нефтяник" избавили пациента от камня в желчном пузыре

Общество, 17:53 22 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Избавиться от камня в желчном пузыре помогли пациенту врачи отделения эндоскопии МСЧ "Нефтяник" в Тюмени. На исследование мужчина поступил в январе, его беспокоила сильная боль в правом подреберье и желтуха.

Обнаруженный камень размером 1,5х1,0 см невозможно было удалить сразу – мешали низкая свёртываемость крови и язва двенадцатиперстной кишки.

Было принято решение оперировать в два этапа. На первом этапе пациенту был установлен стент, чтобы обеспечить отток желчи. За три недели мужчине удалось восстановить показатели свертываемости крови.

После этого врачи благополучно извлекли камень в просвет двенадцатиперстной кишки, захватив его специальным инструментом. Операция прошла без осложнений.

"Конкременты в желчном протоке могут привести к серьезным осложнениям. Развивается механическая желтуха, панкреатит с выраженным болевым синдромом и симптомами интоксикации. В нашем отделении применяются практически все современные методики лечения камней в желчных протоках", - рассказала заведующий отделением Галина Петухова.

В клинике "Нефтяник" ежегодно проводится от 170 до 220 вмешательств на желчных протоках. Эффективность такого лечения достигает 90%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , ветераны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:02 22.02.2025Креативщики Тюмени готовы заняться наполнением мастер-плана города
19:54 22.02.2025Проведение тюменского марафона возобновят осенью 2025 года
17:53 22.02.2025Тюменские врачи в МСЧ "Нефтяник" избавили пациента от камня в желчном пузыре
17:03 22.02.2025Курсанты ТВВИКУ успешно выполнили задание по уничтожению условного противника

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.