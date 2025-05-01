Инструктор МЧС России назвал тюменцам основные причины пропажи людей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две основные причины, по которым теряются люди, назвал инструктор МЧС России Игорь Николаев. Это резкое ухудшение здоровья и дезориентация в пространстве.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому слету волонтеров, в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 19 мая.

"В лесу может случиться все, что угодно, и человек потеряет ориентиры. А может быть такое, что человек в себе самоуверен и не берет с собой средств навигации, или случился сбой в работе электроники. Если поняли, что заблудились, нужно оставаться на месте. Вас в любом случае будут искать", - пояснил Игорь Николаев.

Инструктор также посоветовал родителям чаще устраивать с детьми походы выходного дня. По его мнению, нужно знакомить их с лесом и начинать надо с самого простого туристического маршрута.

"У нас сейчас возникла проблема, что дети стали городскими жителями. Не нужно бояться леса, а то совсем мы закроемся в квартирах, и никуда не будем ходить", - подчеркнул он.

Игорь Николаев заметил, что сегодня благодаря волонтерам профессиональные аварийно-спасательные формирования могут за короткое время закрывать большие площади. В 2024 году с помощью усилий добровольцев 95 % поисковых операций по поиску людей завершились успешно.

Виктория Макарова