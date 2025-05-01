Более 50 семей Юргинского района получили поддержку в виде социальных контрактов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54 семьи из Юргинского района получили государственную поддержку на условиях социального контракта за минувшие три года. Из них 12 открыли ИП, восемь завели или расширили личное подсобное хозяйство. Остальным помощь пригодилась в преодолении трудной жизненной ситуации и при поиске работы.

Об этом рассказал глава района Виктор Васильев в своих соцсетях по итогам аппаратного совещания с коллегами. "В целях распространения успешного опыта проводится муниципальный этап конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области". По результатам лучшие работы направлены на областной конкурс, участники отмечены сертификатами", - отметил он.

Глава добавил, что такой вид помощи направлен на то, чтобы помочь семье преодолеть возникшие обстоятельства и улучшить свой доход.