  • 20 мая 202520.05.2025вторник
  • USD80,4137
    EUR90,5098
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер южный

Более 50 семей Юргинского района получили поддержку в виде социальных контрактов

Экономика, 10:35 20 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54 семьи из Юргинского района получили государственную поддержку на условиях социального контракта за минувшие три года. Из них 12 открыли ИП, восемь завели или расширили личное подсобное хозяйство. Остальным помощь пригодилась в преодолении трудной жизненной ситуации и при поиске работы.

Об этом рассказал глава района Виктор Васильев в своих соцсетях по итогам аппаратного совещания с коллегами. "В целях распространения успешного опыта проводится муниципальный этап конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области". По результатам лучшие работы направлены на областной конкурс, участники отмечены сертификатами", - отметил он.

Глава добавил, что такой вид помощи направлен на то, чтобы помочь семье преодолеть возникшие обстоятельства и улучшить свой доход.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# социальный контракт , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 20.05.2025Тюменцы могут на 41 % увеличить свой заработок с помощью нейросетей
10:35 20.05.2025Более 50 семей Юргинского района получили поддержку в виде социальных контрактов
10:13 20.05.2025В тюменском Дне предпринимателя примут участие федеральные эксперты
09:29 20.05.2025Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора