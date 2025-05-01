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Студенты Тюменского медколледжа стали победителями конкурса на знание фармацевтики

Общество, 10:46 20 мая 2025

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Первокурсники из медицинских колледжей Тобольска, Ишима и Тюмени участвовали в конкурсе на знание истории фармации в рамках форума "Фармация во имя мира" на базе Тюменского медуниверситета. Его приурочили ко Дню медработника и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По информации вуза, первое место досталось команде Тюменского медколледжа, второе занял Ишимский колледж. Третье место разделили Тюменский медуниверситет и Тобольский колледж им. Володи Солдатова.

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Конкурсанты выполнили задания на пяти станциях: расшифровали фразы на азбуке Морзе, вспомнили крылатые выражения, разгадали фармацевтические ребусы. С определением эмблем с фармацевтической и медицинской символикой студенты справились быстро, а вот конкурс на сопоставление лекарственных растений и их лечебного эффекта заставил задуматься.

По словам участников, конкурс стал отличной площадкой для общения и проверки своих знаний. После завершения обучения, у фармацевтов оно продолжается 1 год и 10 месяцев, выпускники пополнят ряды сотрудников аптек города.

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# Тюменский медицинский университет

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