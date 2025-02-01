Тюменские росгвардейцы пополнили банк донорской крови
Более 10 литров крови сдали в тюменский банк донорской крови сотрудники спецподразделений и военнослужащие Росгвардии в рамках всероссийской ведомственной донорской акции "От сердца к сердцу".
Каждый участник акции, предварительно прошедший медицинское обследование и заполнивший необходимые анкеты, сдал от 450 до 650 мл крови.
Для многих правоохранителей это не просто однократное участие в акции. Количество военнослужащих и сотрудников, регулярно посещающих медицинское учреждение, увеличивается, среди них есть и "Почетные доноры России".
Заведующая отделом заготовки областной станции переливания крови Юлия Симонова от имени всех коллег поздравила сотрудников Росгвардии с наступающим праздником и поблагодарила их за развитие донорского движения.