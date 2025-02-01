  • 22 февраля 202522.02.2025суббота
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

Тюменские росгвардейцы пополнили банк донорской крови

Общество, 13:49 22 февраля 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 10 литров крови сдали в тюменский банк донорской крови сотрудники спецподразделений и военнослужащие Росгвардии в рамках всероссийской ведомственной донорской акции "От сердца к сердцу".

Каждый участник акции, предварительно прошедший медицинское обследование и заполнивший необходимые анкеты, сдал от 450 до 650 мл крови.

Для многих правоохранителей это не просто однократное участие в акции. Количество военнослужащих и сотрудников, регулярно посещающих медицинское учреждение, увеличивается, среди них есть и "Почетные доноры России".

Заведующая отделом заготовки областной станции переливания крови Юлия Симонова от имени всех коллег поздравила сотрудников Росгвардии с наступающим праздником и поблагодарила их за развитие донорского движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# доноры , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 22.02.2025От тюменцев ждут заявки на премию "Цифровые Вершины"
15:19 22.02.2025"Бессмертный полк" пройдет по льду Туры в Тюмени 23 февраля 
14:57 22.02.2025Минстрой России приглашает тюменцев на конкурс "Тим-Лидеры 2024/25"
14:15 22.02.2025"Сплошная" проверка водителей на трезвость проходит в Нижнетавдинском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.