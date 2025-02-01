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От тюменцев ждут заявки на премию "Цифровые Вершины"

Общество, 16:16 22 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 28 февраля продлен прием заявок на премию "Цифровые Вершины", сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Для подачи заявки надо до 28 февраля заполнить анкету, можно подать проект сразу в несколько номинаций. Участие бесплатное.

Второй этап стартует 1 марта. Жюри, в состав которого входят потенциальные и реальные заказчики, отберет по пять проектов в каждой номинации.

12 марта участники, прошедшие в финал, представят свои проекты жюри и продемонстрируют их е эффективность. Защита проектов и награждение пройдет в Москве на ВДНХ в павильоне "Умный Город".

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