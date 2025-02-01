Спортсмены получат дополнительно до 10 баллов при поступлении в тюменские вузы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортсмены-абитуриенты смогут получить дополнительно до 10 баллов при поступлении в вузы Тюменской области в 2025 г.

Статус чемпиона, призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы даст 10 баллов абитуриентам Тюменского государственного университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, ТВВИКУ.

В Тюменском государственном институте культуры за такие достижения добавят пять баллов, в Тюменском государственном медицинском университете – три.

Индивидуальные достижения зачтут и мастерам спорта, а также кандидатам в мастера: в ГАуСЗ – 10 баллов, в ТВВИКУ – от пяти до 10, в ТюмГУ – три или пять, в ТюмГМУ – два.

В ТюмГМУ также начислят по одному баллу членам спортивной сборной команды Тюменской области, победителям и призерам межрегионального Чемпионата или Первенства по видам спорта, пишет "Вслух.ру".

Более подробную информацию по индивидуальным достижениям и подтверждающим документам можно уточнить в приемных комиссиях вузов или на официальных сайтах.

Всероссийский единый контакт-центр "Прием в вуз", телефон 8-800-301-44-55.