Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем защитника Отечества поздравил жителей Тюменской области Секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим предкам, которые в огне тяжелейших испытаний прошлого отстояли независимость нашей страны. И чествуем современных героев – тех, кто, сражаясь на фронтах специальной военной операции, вписывает новые страницы в историю ратной славы Отечества. Крепкого здоровья и успехов на благо России", - сказал он.

Владимир Якушев также отметил, что День защитника Отечества объединяет поколения. Сам праздник является символом мужества, силы духа и преданности долгу.