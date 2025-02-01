Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества
С Днем защитника Отечества поздравил жителей Тюменской области Секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим предкам, которые в огне тяжелейших испытаний прошлого отстояли независимость нашей страны. И чествуем современных героев – тех, кто, сражаясь на фронтах специальной военной операции, вписывает новые страницы в историю ратной славы Отечества. Крепкого здоровья и успехов на благо России", - сказал он.
Владимир Якушев также отметил, что День защитника Отечества объединяет поколения. Сам праздник является символом мужества, силы духа и преданности долгу.