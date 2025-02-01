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Военно-историческая реконструкция стала частью #СпецоперацииЛед в Тюмени

Общество, 17:03 23 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Военно-историческая реконструкция, шествие "Бессмертного полка", заезды лучших водителей силовых ведомств увидели тюменцы на #СпецоперацииЛед в День защитника Отечества, 23 февраля.

Представители военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" четвертый год участвуют в #СпецоперацииЛед. В этот раз они представили один из эпизодов битвы за Ленинград. На лед вышли более 30 человек в одежде, соответствующей периоду Великой Отечественной войны. В этот раз к тюменцам присоединились несколько реконструкторов из Свердловской области.

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"В этом году страна отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Поэтому мы посвятили свою реконструкцию этой дате. Показали эпизод, связанный с боями на Невском пятачке. Выбивали фашистов, освобождали плацдарм. Участвуем в #СпецоперацииЛед, потому что патриотическое воспитание — это важно. Напоминаем детям и молодежи о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны", — сказал руководитель клуба военно-исторической реконструкции "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин.

Невский пятачок — крошечный плацдарм на левом берегу Невы стал символом несгибаемого мужества и жертвенности. На клочке земли длиной в два километров и шириной 800 метров решалась судьба Ленинграда. Оборона плацдарма длилась 400 дней. За время боев погибли около 50 тыс. советских бойцов.

Зрители прослушали историческую сводку о прорыве блокады Ленинграда. "На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших Ленинград <...> Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав реку Нева, наши войска в течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная. Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда", — прозвучало в сообщении.

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Также гости праздника увидели показательные выступления инструкторов "Щит России". По легенде, разведывательная группа спецназа ВС РФ проводила засадные мероприятия в тыловых районах противника.

Не обошлось и без любимой тюменцами части с участием парашютистов. 15 спортсменов совершили массовый прыжок с высоты 1200 метров.

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Напоследок зрителей порадовали зрелищными соревнованиями по автогонкам, участие в которых приняли лучшие водители Госавтоинспекции, полиции, УФСИН, Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, гонщики Урала.

Инна Пахомова

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# Бессмертный полк , Госавтоинспекция Тюменской области , историческая реконструкция

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