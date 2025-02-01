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Тюменские педагоги поддерживают защитников Отечества патриотическими инициативами

Общество, 17:25 23 февраля 2025

АНО "Россия - страна возможностей" | Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Через патриотические инициативы защитников Отечества поддерживают педагоги в Тюменской области.

Победитель проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей", руководитель центра "Аванпост" Анастасия Попова реализует проекты, направленные на поддержку участников СВО и их семей, включая гуманитарные миссии и инициативы по поиску пропавших без вести бойцов. Анастасия лично доставляла гуманитарные грузы в зону СВО, демонстрируя преданность делу.

АНО "Россия - страна возможностей" | Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

"Каждый участник специальной военной операции – герой. Их мужество и преданность Родине должны стать основой для воспитания будущих поколений. Очень важно, чтобы они чувствовали не только материальную поддержку, но и моральное единение с теми, кого они защищают", – подчеркнула Анастасия Попова.

Отметим, проект "Флагманы образования" объединяет активных педагогов, которые не только воспитывают молодежь, но и участвуют в социальных инициативах, оказывающих помощь тем, кто защищает Отечество. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и проекта "Россия – страна возможностей".

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# педагоги , Россия - страна возможностей

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