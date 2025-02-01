Более 260 тысяч жителей Тюменской области привились от шести болезней в 2024 году

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

263 тыс. 547 жителей Тюменской области привились от дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита в 2024 г. Ревакцинацию прошли еще 256 тыс. 651 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Большую работу провели в регионе по вакцинопрофилактике населения и в период прошлогоднего паводка. Прививки от вирусного гепатита А сделали 38 тыс. 979 человек, 3,5 тыс. - – от брюшного тифа, тысяча жителей региона привились от дизентерии.

60,1 % населения региона поставили прививку от гриппа.

План Национального календаря профилактических прививок в Тюменской области за 2024 г. выполнен на 101,2 %, а вакцинации по эпидемическим показаниям – на 127,2 %.

В управлении напомнили, что вакцинация является самым эффективным средством защиты населения. Уже в феврале можно привиться от клещевого энцефалита в связи с прогнозируемой ранней активностью клещей.