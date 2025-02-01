Систему мониторинга теплоснабжения территорий Тюменской области признали лучшей в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему мониторинга схем теплоснабжения населённых пунктов Тюменской области признали лучшей в России. В тройку лидеров также вошли Челябинская область и Республика Саха. Анализ подходов в субъектах представили на заседании экспертного совета Фонда развития территорий РФ, сообщает региональный департамент ЖКХ.

"Фонд прорабатывает блок вопросов, связанных с изменением законодательства, касающихся закупок в рамках этого процесса, а также цифровизации схем. Мы предполагаем, что сама по себе цифровизация схем должна позволить нам создать единую методологию на базе АИС ФРТ, стандартизировать процесс разработки схем теплоснабжения", - подчеркнул на заседании директор ФРТ Марат Петрин.

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Мониторинг схем в Тюменской области ведётся силами департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Директор департамента Семён Тегенцев считает, что процесс разработки схем теплоснабжения для небольших муниципалитетов необходимо упростить.

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Одно из предложений - перевести публичные слушания в разряд сбора предложений от профессиональных участников рынка. Стоит пересмотреть и обязательную периодичность актуализации схем с ежегодной до раз в три года - пять лет, либо по мере изменения установленной или потребляемой мощности источников генерации тепла.

Отметим, на заседании представили совместный проект Фонда развития территорий и Минстроя России – "Штаб ЖКХ". Его задача – выработать меры по улучшению качества жизни потребителей коммунальных услуг. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ФРТ запускает сервис комплексных планов модернизации коммунальной инфраструктуры, в котором содержится 71 тыс. мероприятий по обновлению объектов и систем ЖКХ до 2030 г.