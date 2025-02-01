Мошенники изобрели новую схему и обманывают жертв на форумах в интернете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему в интернете. Пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает беспокоиться и искать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак и находит сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана.

"За ними могут скрываться злоумышленники, - отмечено в сообщении пресс-служба ВТБ. - Проявляя "заботу" и желание помочь, они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным".

К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом "советчиками" там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди, по словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства.

"Поэтому важно "включать голову", когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно, — сообщил он. -В современном мире надо быть особенно внимательными в любой ситуации, на любом ресурсе и критично относиться к предложениям, особенно, если они кажутся слишком выгодными. Внимательно вчитывайтесь в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавайте коды, полученные в них. Злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к вашим онлайн-сервисам и вывода средств, включая кредитные средства".