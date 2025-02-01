Телемедицина помогает снижать число повторных сосудистых катастроф в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 29 % сократилось число повторных сердечно-сосудистых катастроф в поликлинике № 6 в Тюмени благодаря внедрению методов телемедицины.

Дистанционно-консультативный центр наблюдения диспансерных больных работает здесь с 2022 года. За это время вырос охват пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы. Число повторных вызовов скорой помощи снизилось на 19 %, а количество плановых госпитализаций для получения высокотехнологичной помощи возросло в 2,5 раза. Показатели контролируемых лабораторных исследований улучшились на 21%, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Мы уверены, что данный проект станет примером для других медицинских учреждений и будет способствовать дальнейшему развитию телемедицины в России", - отметила заведующая отделением дистанционно-консультативного центра наблюдения диспансерных больных Евгения Алиева.

В рамках проекта "Равный учит равного" специалисты поликлиники успешно взаимодействуют с Областной больницей № 15. Это помогает повысить качество наблюдения, доступность медпомощи и охват пациентов после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний.