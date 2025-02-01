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Радиооборудование для усиления связи передали участнику СВО из Тюмени

Общество, 17:43 24 февраля 2025

Шлюзы для усиления связи передали участнику специальной военной операции из Тюмени. Два прибора обеспечат надежной радиосвязью его сослуживцев. Анатолий апробирует оборудование в боевых условиях уже через несколько дней. Рассчитывает, что оно поможет сохранить много жизней.

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"Не первый раз обращаюсь к фонду "Путевка в жизнь". Помогали они нам с мачтами для связи. Не всегда есть места, где можно установить радио ретранслятор. Быстро и оперативно сработали, доставили. Очень нам это помогает. Одно дело, когда ты едешь по открытому месту, ищешь возвышение, чтобы установить оборудование. Другое – ты поставил рядом со своими позициями эту вышку. Не надо "светиться". А радиошлюзы – это, так сказать, пилотный проект. Можно увеличить дистанцию", - уточнил боец.

Он участвует в СВО с 2023 года, когда подписал контракт с Минобороны. Раньше, говорит, не могу – нужно было довести сезон у воспитанников. Вместе с выполнением боевых задач смог организовать тренировки для сослуживцев в часы отдыха.

"Занимаюсь связью во взводе управления. Когда приехал в отпуск, узнал, что повысили в должности – назначили заместителем командира взвода. Спортом заниматься нужно везде, где есть возможность. Сделали турники. Бывает разное – слышим обстрелы, присели, затихло – продолжаем тренировку. Это дает свои результаты", - поделился Анатолий.

Начинал тренироваться один, потом постепенно стали присоединяться сослуживцы. Тренировки проводит регулярно, что, конечно, способствует укреплению духа.

Один из спонсоров, кто участвовал в сборе средств для покупки шлюзов, Александр Гапаров. Он далеко не первый раз помогает фонду с благотворительной помощью.

"Просто у меня брат там служит. В группе скидывают, что им нужно. И по мере возможностей помогаю, чем могу. Сегодня немного шоколадок ребятам принесли. Парни воюют за нашу Родину, надо их поддерживать", - рассказал благотворитель.

Еще один спонсор Руслан Яцук принес очень необходимые в полевом быту приборы. Он впервые решил присоединиться к фонду "Путевка в жизнь", но уверен, что далеко не последний.

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"Привез для парней набор инструментов – большой профессиональный шуруповерт и четыре электроотвертки, чтобы парни в тяжелых условиях могли что-то отремонтировать. Мы узнали о фонде, который занимается поддержкой бойцов на фронте. Решили внести свой небольшой вклад. И дальше будем помогать", - пообещал благотворитель.

Отметим, жители региона, желающие поддержать бойцов СВО, могут обратиться в сообщество фонда "Путевка в жизнь" во ВКонтакте. По словам руководителя проектов фонда "Путевка в жизнь" Ольги Чупруновой, помощь всегда нужна. На формирование одной партии уходит от одного месяца до трех. Список необходимого размещается в сообществе фонда.

Оксана Корнеенкова

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# благотворительный фонд , СВО

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