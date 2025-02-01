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Новую школу на 60 мест открыли в Уватском районе

Общество, 18:49 24 февраля 2025

скриншот из видео в Telegram-канале губернатора Тюменской области | Фото: скриншот из видео в Telegram-канале губернатора Тюменской области

Новую школу на 60 мест открыли в п. Першино Уватского района. Это стало возможным благодаря региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Попросил поделиться впечатлениями. Ребятам особенно понравились современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек с домашней обстановкой, спортивный и актовый залы. Учителя рады новому оборудованию. А родители готовы принимать самое активное участие в жизни школы", - отметил глава региона.

От добавил, что принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях.

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# Александр Моор , школа

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