Новую школу на 60 мест открыли в Уватском районе

| Фото: скриншот из видео в Telegram-канале губернатора Тюменской области | Фото: скриншот из видео в Telegram-канале губернатора Тюменской области

Новую школу на 60 мест открыли в п. Першино Уватского района. Это стало возможным благодаря региональной программе замены деревянных сельских школ современными зданиями. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Попросил поделиться впечатлениями. Ребятам особенно понравились современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек с домашней обстановкой, спортивный и актовый залы. Учителя рады новому оборудованию. А родители готовы принимать самое активное участие в жизни школы", - отметил глава региона.

От добавил, что принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях.