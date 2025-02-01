Тюменские дворовые команды сыграют в хоккей в валенках
Соревнования по хоккею в валенках состоятся на корте спортивной школы "Рубин" (ул. Мурманская, 31/1) в Тюмени 1 марта. На лед выйдут дворовые команды 14-17 и 18-49 лет и представители ТОСов.
На следующий день, 2 марта, на этом же корте состоятся забеги на коньках. Начало соревнований в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Следующим видом испытаний для дворовых команд и ТОСов станет волейбол, баталии запланированы на 15 марта.