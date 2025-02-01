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Тюменские дворовые команды сыграют в хоккей в валенках

Общество, 08:43 26 февраля 2025

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по хоккею в валенках состоятся на корте спортивной школы "Рубин" (ул. Мурманская, 31/1) в Тюмени 1 марта. На лед выйдут дворовые команды 14-17 и 18-49 лет и представители ТОСов.

На следующий день, 2 марта, на этом же корте состоятся забеги на коньках. Начало соревнований в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Следующим видом испытаний для дворовых команд и ТОСов станет волейбол, баталии запланированы на 15 марта.

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# дворовый спорт , хоккей

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