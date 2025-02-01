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День открытых дверей проведут в ТВВИКУ для будущих выпускников и их родителей

Общество, 08:56 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей в ТВВИКУ состоится 2 марта с 11 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В программе: встреча с командованием и секретариатом приемной комиссии по вопросам поступления в Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; экскурсия по территории учреждения; знакомство с жизнью и бытом курсантов; показ современной военной техники и экипировки.

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# День открытых дверей , ТВВИКУ

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