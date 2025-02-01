День открытых дверей проведут в ТВВИКУ для будущих выпускников и их родителей
День открытых дверей в ТВВИКУ состоится 2 марта с 11 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В программе: встреча с командованием и секретариатом приемной комиссии по вопросам поступления в Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; экскурсия по территории учреждения; знакомство с жизнью и бытом курсантов; показ современной военной техники и экипировки.