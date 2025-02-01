Форум для специалистов сферы культуры пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

V Культурно-образовательный форум Тюменской области пройдет в Тюмени с 14 по 18 апреля. Подать заявку до 11 марта могут те, кто работает или обучается в сфере культуры, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В программе форума: дни для старшеклассников, отраслевые дни, пленарное заседание и другое.