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Причиной трёх пожаров в Тюменской области 24 февраля стало короткое замыкание

Происшествия, 12:25 25 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание электропроводки стало причиной трёх пожаров в хозяйственных постройках 24 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Утром поступило сообщение о пожаре на ул. Ленина в с. Уктуз Бердюжского района. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Пострадавших нет.

Днём возник пожар на ул. Пограничной в ДНТ "Меридиан" под Тюменью. Огонь повредил постройку на площади 10 кв. м. Никто не пострадал.

Вечером того же дня горела хозпостройка на ул. Чусовской в Тюмени. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области было зафиксировано девять техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали два раза.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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