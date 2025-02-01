Причиной трёх пожаров в Тюменской области 24 февраля стало короткое замыкание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание электропроводки стало причиной трёх пожаров в хозяйственных постройках 24 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Утром поступило сообщение о пожаре на ул. Ленина в с. Уктуз Бердюжского района. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Пострадавших нет.

Днём возник пожар на ул. Пограничной в ДНТ "Меридиан" под Тюменью. Огонь повредил постройку на площади 10 кв. м. Никто не пострадал.

Вечером того же дня горела хозпостройка на ул. Чусовской в Тюмени. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области было зафиксировано девять техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали два раза.