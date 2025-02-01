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В Ялуторовске на Масленицу откроют туристско-информационный центр Москвы

Общество, 09:18 26 февраля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

"Битва блинопеков", народные гуляния, ярмарка и карнавал ожидают гостей на Сретенской площади Ялуторовска 2 марта. Также в этот день здесь откроют туристско-информационный центр Москвы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Столице России посвятят целую викторину, победители получат призы. Для детей организуют конкурс рисунков на тему Масленицы и Москвы. Работы разместят на специальном стенде. Все участники получат "Дневник путешественника" от проекта "Играй в Москву" и набор стикеров.

Рядом с центром откроется чайная станция от Московского чаепития, где гостям мероприятия бесплатно предложат попробовать горячие напитки, блины и другие угощения. Кроме этого, каждому гостю предоставят возможность совершить виртуальную прогулку по Москве в VR-очках.

Московский туристско-информационный центр в Ялуторовске будет работать 1 и 2 марта с 11 до 19 часов.

Напомним, что на Масленицу в Ялуторовске гостей угостят метровыми и трехметровыми блинами.

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# Масленица , туристы , Ялуторовск

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