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Лунное "Сияние да Винчи" смогут наблюдать жители Тюменской области 1 марта

Общество, 17:12 25 февраля 2025

ИА "Тюменская линия"

Лунное "Сияние да Винчи" смогут наблюдать жители Тюменской области 1 марта. Тонкий серп молодой Луны появится в вечернем небе между яркой Венерой и Меркурием, а при ясной погоде будет видно "сияние Да Винчи" или "пепельный свет" - неосвещенную часть Луны.

Видимость Меркурия продлится до середины марта. Он будет приближаться к Венере, образуя красивую конфигурацию ясными вечерами на западе, сообщается на сайте обсерватории M90 Chervishevo.

За прошедший месяц положение планет на небосводе несколько изменилось, утверждают тюменские астрономы. Марс, Юпитер и Венера по-прежнему видны на вечернем небе. А вот Сатурн уже нет - он теряется в лучах заходящего Солнца и практически недоступен для наблюдения. Однако, в конце февраля на вечернее небо вышел Меркурий. Именно появление Меркурия дает повод говорить о "великом параде", когда видны семь планет. Невооруженному взгляду доступны только четыре - Марс, Юпитер, Венера и Меркурий. Тусклый Уран виден в телескоп, Сатурн и Нептун гаснут на фоне вечерней зари и недоступны даже телескопу. Но теоретически - да, 7 планет над горизонтом. Меркурий виден низко на западе в течение часа после захода Солнца.

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# астрономия , Червишевская обсерватория

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