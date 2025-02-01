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Проект практико-ориентированного обучения студентов аграрных вузов представили в Тюмени

Общество, 18:52 25 февраля 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Пилотный проект, направленный на обеспечение долгосрочных кадровых потребностей агропромышленного комплекса региона, представили в Тюмени.

Проект "Разработка и реализации модели практико-ориентированного обучения студентов аграрного вуза" презентовали ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко и гендиректор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов в ходе совещания по вопросу организации практико-ориентированного обучения студентов.

Программа включает в себя создание практико-ориентированных рабочих программ учебных дисциплин, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, теоретические и практические занятия, подготовку и защиту курсовых и выпускных квалификационных работ.

Реализация проекта запланирована на 2025 – 2026 учебный год, сообщает департамент АПК Тюменской области.

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