Проект практико-ориентированного обучения студентов аграрных вузов представили в Тюмени
Пилотный проект, направленный на обеспечение долгосрочных кадровых потребностей агропромышленного комплекса региона, представили в Тюмени.
Проект "Разработка и реализации модели практико-ориентированного обучения студентов аграрного вуза" презентовали ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко и гендиректор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов в ходе совещания по вопросу организации практико-ориентированного обучения студентов.
Программа включает в себя создание практико-ориентированных рабочих программ учебных дисциплин, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, теоретические и практические занятия, подготовку и защиту курсовых и выпускных квалификационных работ.
Реализация проекта запланирована на 2025 – 2026 учебный год, сообщает департамент АПК Тюменской области.