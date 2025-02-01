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Делегация Тюменской области приняла участие в форуме "Патриоты Урала"

Общество, 09:51 26 февраля 2025

фото фонда "Путёвка в жизнь"

Участие в нескольких дискуссионных площадках форума волонтёров "Патриоты Урала" приняла делегация тюменского регионального фонда "Путёвка в жизнь".

Президент фонда Олег Мисько выступил на площадке, посвященной логистике. Руководитель проектов фонда Ольга Чупрунова работала на площадке "Грантовая поддержка социальных проектов".

Волонтеры фонда передали портрет Владимира Путина полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Артеме Жоге.

фото фонда "Путёвка в жизнь" фото фонда "Путёвка в жизнь" фото фонда "Путёвка в жизнь" ﻿

Форум прошёл на заводе "Урал" в Миассе Челябинской области, он объединил участников из 12 регионов России. На его площадках обсудили пути развития волонтёрского движения, реабилитацию бойцов, организацию гуманитарной помощи и грантовую поддержку соцпроектов.

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# Артем Жога , волонтеры , СВО

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