Делегация Тюменской области приняла участие в форуме "Патриоты Урала"
Участие в нескольких дискуссионных площадках форума волонтёров "Патриоты Урала" приняла делегация тюменского регионального фонда "Путёвка в жизнь".
Президент фонда Олег Мисько выступил на площадке, посвященной логистике. Руководитель проектов фонда Ольга Чупрунова работала на площадке "Грантовая поддержка социальных проектов".
Волонтеры фонда передали портрет Владимира Путина полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Артеме Жоге.
Форум прошёл на заводе "Урал" в Миассе Челябинской области, он объединил участников из 12 регионов России. На его площадках обсудили пути развития волонтёрского движения, реабилитацию бойцов, организацию гуманитарной помощи и грантовую поддержку соцпроектов.