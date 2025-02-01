В региональном центре активного долголетия в Тюмени провели учебную эквакуацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В отделении временного проживания регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации прошла плановая тренировка по эвакуации граждан в случае пожара.

В рамках учебного сценария в здании центра имитировали возгорание. Персонал продемонстрировал оперативность и профессионализм, немедленно сообщив о пожаре в службу спасения, отключил электричество и приступил к эвакуации. Особое внимание уделили гражданам с ограниченными возможностями, которых за короткое время безопасно вывели из здания.

Все эвакуационные пути были задействовали, в общей сложности эвакуировали 45 человек, включая 20 сотрудников обслуживающего персонала, сообщает пресс-служба центра активного долголетия.

Регулярные практические тренировки – это, по словам инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому административному округу Вячеслава Коваленко, не просто формальность, а жизненно важный инструмент для обеспечения безопасности наших граждан, проживающих в социальных учреждениях. "Только через постоянное обучение и слаженные действия всех участников можно гарантировать готовность к любым чрезвычайным ситуациям и минимизировать риски для жизни и здоровья людей", – подчеркнул он.