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Площадь Солнца в Тюмени сделают более привлекательной для туристов

Общество, 13:20 26 февраля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сухой фонтан и светящиеся скамейки видят архитекторы на месте площади Солнца в Тюмени. Существующую символическую скульптуру небесного светила предлагают заменить на более современный арт-объект.

Концепцию развития территории в границах улиц Первомайской и Ленина обсудили в центре стратегического развития "Сибирь" в Тюмени 25 февраля. Заместитель главного архитектора центра Вероника Баринова-Малая, представляя проект, отметила, что тематика космоса при этом останется главной.

"Участок интересен тем, что на нем находятся несколько объектов культурного наследия. Хочется, чтобы эта территория была не просто проходной, а той, где бы хотелось остановиться, посмотреть ближе памятники архитектуры, зайти в Литературно-краеведческий центр. Одна из основных задач — добавить озеленение", — поделилась Вероника Баринова-Малая.

При этом архитекторы предлагают отойти от привычных вариантов и выполнить его по типу оформления Крымской набережной: "само выросло, дикое, цветущее". Перед зданием Литературно-краеведческого центра может появиться мини-площадь, на которой будут устанавливать временную сцену на случай проведениям городских событий. Элементы благоустройства могут трансформироваться в малые архитектурные формы. Например, ограждения клумбы перейдут в скамейки.

Отметим, в Тюмени в целом планируют преобразить улицу Первомайскую, включающую в себя несколько общественных зон. Так, изменения ждут сквер Сибирских кошек и площадь перед городской администрацией.

Инна Пахомова

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# архитекторы , площадь Солнца

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