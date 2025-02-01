В Казанском районе готовятся к весеннему паводку

| Фото: Администрация Казанского района | Фото: Администрация Казанского района

Подворовые обходы проводят специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Казанского района в рамках подготовки к весенему паводку. Они напоминают жителям, какие защитные меры нужно предпринять заранее, информируют о действиях при угрозе подтопления, раздают памятки с номерами экстренных служб, сообщает пресс-служба районной администрации.

В ходе бесед специалисты устанавливают количество фактически проживающих членов семьи, наличие несовершеннолетних детей, маломобильных граждан, чтобы определить возможную потребность в местах в пунктах временного размещения.

Также уточняется поголовье домашнего скота для обеспечения эвакуации в случае необходимости.