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В Казанском районе готовятся к весеннему паводку

Общество, 14:11 28 февраля 2025

Администрация Казанского района | Фото: Администрация Казанского района

Подворовые обходы проводят специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Казанского района в рамках подготовки к весенему паводку. Они напоминают жителям, какие защитные меры нужно предпринять заранее, информируют о действиях при угрозе подтопления, раздают памятки с номерами экстренных служб, сообщает пресс-служба районной администрации.

В ходе бесед специалисты устанавливают количество фактически проживающих членов семьи, наличие несовершеннолетних детей, маломобильных граждан, чтобы определить возможную потребность в местах в пунктах временного размещения.

Также уточняется поголовье домашнего скота для обеспечения эвакуации в случае необходимости.

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# Казанский район , подготовка к паводку

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