  • 26 февраля 202526.02.2025среда
  • USD86,6318
    EUR90,9403
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Участники чемпионата "Профессионалы" в Тюмени создают воздушный компрессор

Общество, 14:26 26 февраля 2025

t.me/di72to

Изготовить воздушный компрессор, который может использоваться в качестве насоса для шин автомобилей, - задание этого года для юниоров регионального этапа чемпионата "Профессионалы" в компетенции "Изготовление прототипов".

По информации регионального департамента информатизации, участие принимает пять конкурсантов — учащиеся тюменских школ, которым за 12 часов предстоит переработать чертеж прототипа и изготовить его с использованием аддитивных технологий и современных средств производств: 3D-печать, станки с ЧПУ, технологии литья.

"Прототипирование - ключевой элемент успешного продукта. Этот процесс играет решающую роль в разработке инновационных решений во всех отраслях экономики, позволяя заранее оценить жизнеспособность идей до их реализации. Современные цифровые инструменты значительно упрощают эту задачу, предоставляя возможность оперативно тестировать гипотезы и устранять ошибки на ранних этапах разработки. Это позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты, особенно на материальные ресурсы", - рассказал директор департамента информатизации Станислав Логинов.

t.me/di72to t.me/di72to ﻿

В ходе выполнения ребятам предстоит показать навыки: макетирование и моделирование; создание цифровой модели; разработка чертежей, их корректировке и оформлении; проектирование изделия; настройка необходимого оборудования для обработки прототипа и т.д.

Результаты станут известны после подведения итогов 28 февраля. Победители компетенции будут представлять регион на финальном этапе чемпионата.

Напомним, III Региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" стартовал в Тюменском технопарке 24 февраля. В нем участвуют 533 школьника и студента колледжей и техникумов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент информатизации Тюменской области , профессионалы , чемпионат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 26.02.202530 тюменских студентов участвуют в региональном этапе чемпионата "Профессионалы"
15:21 26.02.2025Более 400 заявок поступило со старта проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
15:10 26.02.2025Тюменцы могут проголосовать за инициативные проекты до 2 марта
14:48 26.02.2025Более шести тысяч раз жители Тюменской области пожаловались в Банк России в 2024 году

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора