Участники чемпионата "Профессионалы" в Тюмени создают воздушный компрессор

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Изготовить воздушный компрессор, который может использоваться в качестве насоса для шин автомобилей, - задание этого года для юниоров регионального этапа чемпионата "Профессионалы" в компетенции "Изготовление прототипов".

По информации регионального департамента информатизации, участие принимает пять конкурсантов — учащиеся тюменских школ, которым за 12 часов предстоит переработать чертеж прототипа и изготовить его с использованием аддитивных технологий и современных средств производств: 3D-печать, станки с ЧПУ, технологии литья.

"Прототипирование - ключевой элемент успешного продукта. Этот процесс играет решающую роль в разработке инновационных решений во всех отраслях экономики, позволяя заранее оценить жизнеспособность идей до их реализации. Современные цифровые инструменты значительно упрощают эту задачу, предоставляя возможность оперативно тестировать гипотезы и устранять ошибки на ранних этапах разработки. Это позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты, особенно на материальные ресурсы", - рассказал директор департамента информатизации Станислав Логинов.

В ходе выполнения ребятам предстоит показать навыки: макетирование и моделирование; создание цифровой модели; разработка чертежей, их корректировке и оформлении; проектирование изделия; настройка необходимого оборудования для обработки прототипа и т.д.

Результаты станут известны после подведения итогов 28 февраля. Победители компетенции будут представлять регион на финальном этапе чемпионата.

Напомним, III Региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" стартовал в Тюменском технопарке 24 февраля. В нем участвуют 533 школьника и студента колледжей и техникумов.