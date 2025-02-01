Университеты Тюмени и Китая реализуют программы по геологии и информационным технологиям

ТИУ ТИУ

Образовательные программы по геологии и информационным технологиям реализуют Тюменский индустриальный университет с Университетом прикладных технологий Цзянси (КНР). Заявки на них были поданы при посредничестве Уханской международной консультационной компании "Фэня".

Ее генеральный директор г-н Хань Юнгуан посетил вуз, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ. Заявки прошли экспертизу в региональном департаменте образования провинции Цзянси, затем в министерстве высшего образования Китая и получили одобрение. Уже набраны первые 60 студентов. Три года они проведут в родном вузе в КНР, при успешном освоении программы продолжат обучение в Тюмени и получат два диплома. Преподаватели ТИУ в рамках академической мобильности читают отдельные модули специальных дисциплин. Уже в весеннем семестре они отправятся в Китай для проведения лекций по геологии и языкам программирования.

Хань Юнгуан прибыл в ТИУ, чтобы встретиться с руководством университета и лично рассказать о достигнутых результатах в ходе реализации российско-китайского проекта. Гостя приветствовал первый проректор ТИУ Раис Абдразаков, который рассказал о вузе и его последних достижениях, выразив надежду на расширение сотрудничества.

Китайского партнера особенно заинтересовали возможности реализации дополнительных образовательных программ. У ТИУ уже есть опыт обучения группы китайских студентов из Университета Янцзы по программе "Оператор по добыче нефти и газа". Г-н Юнгуан пообещал обсудить возможности взаимодействия с другими китайскими университетами.

Также состоялась встреча с китайскими студентами, обучающимися в ТИУ по совместной программе с Китайским нефтяным университетом (г. Циндао).

Завершился визит посещением лабораторного комплекса Центра перспективных исследований и инновационных разработок ТИУ, где были презентованы несколько лабораторий, в которых студенты вуза имеют возможность заниматься и проводить научные исследования.